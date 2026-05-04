صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیارت میں صنوبر کا ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا جنگل

  • اسلام آباد
زیارت میں صنوبر کا ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا جنگل

بعض درختوں کی عمر پانچ سے سات ہزار سال تک ہے ، محکمہ جنگلات جنگلات اورجنگلی حیات کو خطرات کا سامنا،اقدامات ناگزیر،ماہرین

اسلام آباد (اے پی پی)بلوچستان کے علاقہ زیارت میں صنوبر کا جنگل بر اعظم ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا جنگل ہے ، صنوبر کے جنگلات ہزا روں سال پرانے درختوں پر مشتمل ہیں محکمہ جنگلات و جنگلی حیات بلوچستان کی رپورٹ کے مطابق زیارت کاجنگل ایک لاکھ 68 ہزار 880 ایکڑ رقبہ پر مشتمل ہے جو ایشیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے اس جنگل میں بعض درختوں کی عمر پانچ سے سات ہزار سال تک ہے کیونکہ صنوبر کے درخت ایک سال کے عرصہ میں صرف چند سینٹی میٹر ہی بڑھتے ہیں ماہرین جنگلی حیات کے مطابق زیارت کا جنگل مختلف اقسام کے نایاب پرندوں ، جانوروں ، چکور ، خرگوش اور خصوصا ًمارخور سمیت دیگر جانوروں کا مسکن ہے جو علاقے کے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جنگلات اور جنگلی حیات کو مختلف خطرات کا سامنا ہے ،جس کے تدارک کیلئے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات کی ضرورت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو ریکوری مہم: 27 کروڑ 37 لاکھ روپے وصول ، 939 بجلی چوروں پر مقدمات

سبزی منڈی اپ گریڈیشن منصوبوں کا آغاز کردیا گیا

وہاڑی:چار کروڑ روپے کے نان ٹیکس پیڈ سگریٹس ضبط

کہروڑپکا:سبزی منڈی میں پرائیویٹ سٹینڈ، ڈبل فیس وصول

شجاع آباد میں عوامی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

کوٹ ادو: معرکۂ حق ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد شریک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر