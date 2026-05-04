حکومت عوام کی مشکلات ختم کرے ضلعی صدر پی ٹی آئی مردان
سابق امیدوار صوبائی اسمبلی و ضلعی صدر پی ٹی آئی ایڈووکیٹ ذوالفقار خان احمد خیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عوام اس وقت مہنگائی، بجلی، گیس کی لوڈشیڈنگ سے تنگ اور پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ حکومت عوام کو سہولیا ت فراہم کرنے کیلئے مؤثر اور سنجیدہ اقدما ت اٹھائے اور غریب عوام کی مشکلات کاخاتمہ کرے۔