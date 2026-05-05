صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں مالیاتی شمولیت کی شرح 67 فیصد ہو گئی ، فرحان حسن

  • اسلام آباد
پاکستان میں مالیاتی شمولیت کی شرح 67 فیصد ہو گئی ، فرحان حسن

پالیسی اصلاحات سے ڈیجیٹل بینکاری کو فروغ مل رہا، چیف ڈیجیٹل آفیسر ایزی پیسہ

 اسلام آباد ( دنیا رپورٹ ) بینکاک میں منعقدہ پینل مذاکرے میں ڈیجیٹل بینکنگ لیڈرز اور صنعتی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے چیف ڈیجیٹل آفیسر فرحان حسن نے کہا کہ پاکستان میں مالی شمولیت کی شرح 2018 میں 47 فیصد تھی جو 2025 میں بڑھ کر 67 فیصد ہوگئی ہے ۔ مالی خدمات تک رسائی کو وسعت دینے میں ڈیجیٹل جدت اور پالیسی اصلاحات نے اہم کردار ادا کیا ہے ، مالی سال2025-26کی دوسری سہ ماہی میں ریٹیل ادائیگیوں کا 92 فیصد حصہ، جو کہ 3.1 ارب ٹرانزیکشنز کے برابر ہے ، ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے کی گئیں، جن میں موبائل بینکنگ ایپلیکیشنز، انٹرنیٹ بینکنگ، اے ٹی ایمز، پی او ایس مشینیں اور ای کامرس گیٹ ویز شامل ہیں۔ فرحان حسن نے کہا کہ ڈیجیٹل بینکس نہ صرف روایتی مالیاتی اداروں کا مقابلہ کر رہے بلکہ بڑی ٹیک کمپنیوں اور ایمبیڈڈ فنانس کے شعبے میں کام کرنے والے اداروں کا بھی مقابلہ کررہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

غیر قانونی سلاٹر ہاؤس قائم ، مادہ جانور ذبح ، جعلی مہریں ، مضر صحت گوشت فروخت

ڈپٹی کمشنر کادورہ تحصیل ہسپتال وزیر آ باد،سہولیات کا جائزہ

مون سون سے قبل نالوں کی صفائی مکمل کرنے کا حکم

اندرون شہر سیوریج منصوبے پرکام تیز کرنے کا حکم

ڈی سی کا مختلف علاقوں کا دورہ ، ناقص صفائی بھاری جرمانوں کے احکامات

گجرات :چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی انسداد بیگری مہم‘ 24بچے تحویل میں لے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس