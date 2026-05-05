کامسیٹس یونیورسٹی، نادرا میں تعاون کو فروغ دینے کا معاہدہ

  • اسلام آباد
طلبہ کو بڑے پیمانے پر ’’ڈیٹا سیٹس‘‘ کیساتھ کام کرنے کے مواقع ملیں گے ،ریکٹر

  اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد اور نادرا نے اہمیت کے حامل تکنیکی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک معاہدہ پر دستخط کر دئیے ۔ رجسٹرار سی یو آئی ڈاکٹر فہیم اے قریشی اور نادرا کے ڈائریکٹر جنرل آر ایچ او سید گوہر عباس جعفری نے معاہدہ پر دستخط کیے ۔ پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر ریکٹر سی یو آئی بھی موجود تھے ۔ اشتراک کا مقصد اطلاقی تحقیق اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے پاکستان کے قومی شناختی انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانا ہے ۔اس موقع پر ڈاکٹر راحیل قمر نے نادرا اور جامعہ کی تکمیلی صلاحیتوں پر زور دیتے ہوئے کہا یہ شراکت داری طلبہ کو بڑے پیمانے پر ‘‘ڈیٹا سیٹس’’ کے ساتھ کام کرنے کے مواقع فراہم کرے گی، جس سے ‘‘اپلائیڈ لرننگ’’ اور ‘‘رئیل ورلڈ’’ سے متعلق اختراعات کو فروغ ملے گا۔ 

ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
ہمارے امانت دار
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
سیاسی مقابلے کا میدان
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
