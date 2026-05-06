صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارلیمنٹ لاجز کی سکیورٹی ، صفائی پر توجہ دی جائے ، سیدال خان

  • اسلام آباد
پارلیمنٹ لاجز کی سکیورٹی ، صفائی پر توجہ دی جائے ، سیدال خان

رہائش پذیر اراکین کو بنیادی سہولیات کی فراہمی سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے

اسلا م آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان سے چیئرمین سی ڈی اے ، ایس ایس پی سکیورٹی اور سی ڈی اے کے اعلیٰ حکام نے منسٹر انکلیو میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ پارلیمنٹ لاجز کی مجموعی صورتحال، بالخصوص سکیورٹی، صفائی اور نکاسی آب کے مسائل پر غور کیا گیا۔ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے پارلیمنٹ لاجز میں سکیورٹی انتظامات پر اراکین سینیٹ کے تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ سکیورٹی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے اور فول پروف انتظامات یقینی بنائے جائیں تاکہ معزز اراکین کی حفاظت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔

صفائی اور نکاسی آب کے ابتر حالات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیدال خان نے چیئرمین سی ڈی اے کو ہدایت کی کہ ہنگامی بنیادوں پر صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور نکاسی آب کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ خصوصا خواتین سینیٹرز نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور صفائی کے انتظامات پر ان شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارلیمنٹ لاجز میں رہائش پذیر اراکین کو بنیادی سہولیات کی فراہمی سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے ہدایت کی کہ تجاوزات کیخلاف آپریشنز کو شفاف، منصفانہ اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کے مطابق انجام دیا جائے اور منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لے کر فیصلے کیے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوالوں کا دودھ کی قیمت بڑھانے کا اعلان، نکیل ڈالنے کیلئےپیرا فورس کو گرفتاریوں کا حکم

میٹرو پراجیکٹ :بجلی ،گیس کی تنصیبات ہٹانے کی ہدایت

راہوالی:میٹر و بس منصوبے کی تعمیر مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا شیڈول

منڈی بہائوالدین:مضر صحت کھویا تیار کرنیوالے 2 یو نٹ سیل

جھگڑے پر بہو نے کیمیکل پی لیا

کامونکے :گھریلو ناچاقی پر شوہر اور سسر کا خاتون پربدترین تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر