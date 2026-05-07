سنگل یوز پلاسٹک بیگ کے خلاف کارروائیاں جاری
راولپنڈی کو پہلا سنگل یوز پلاسٹک زون بنانے کیلئے تاجر تعاون کریں،سعدیہ بتول
راولپنڈی (خبر نگار)ڈپٹی ڈائریکٹر ادارہ تحفظ ماحول راولپنڈی سعدیہ بتول کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں سنگل یوز پلاسٹک بیگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، کاروباری مراکز میں 75 مائیکرون سے کم پلاسٹک بیگز پر مکمل پابندی ہے ۔ راولپنڈی کو پہلا سنگل یوز پلاسٹک زون بنانے کے لئے تاجر انتظامیہ سے تعاون کریں ۔راجہ بازار نسواری بازار میں راولپنڈی پلاسٹک ایسوسی ایشن کے صدر شیخ امین کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 75 میکرون سے کم وزن کا پلاسٹک بیگ سیوریج بلاکیج اور دیگر سنگین مسائل پیدا کرتا ہے ، ہم راولپنڈی انتظامیہ کی معاونت سے بھرپور طریقے سے 75مائیکرون سے کم پلاسٹک کے استعمال کے حوالے سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں 75 مائیکرون سے کم کئی ہزار کلو گرام پلاسٹک بیگز قبضہ میں لیکر تاجروں کو جرمانے اور متعدد دکانیں قوانین کی خلاف ورزی پر سیل بھی کی گئیں، خلاف ورزی پر پہلی بار جرمانہ 5 ہزار سے 20 ہزار روپے تک جبکہ دوسری خلاف ورزی پر جرمانہ 50 ہزار روپے تک کیا جاتا ہے ، پہلی مرتبہ لائسنس پر فیس ایک لاکھ روپے ہے جبکہ دوبارہ تجدید پر فیس 50 ہزار ہو گی۔