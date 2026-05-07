کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی سینیٹ کا 9واں اجلاس

  • اسلام آباد
تعلیمی، انتظامی، مالیاتی اور پالیسی امور پر مشتمل ایجنڈے پر غور ،اہم تقرریوں کی منظوری

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی سینیٹ کا 9واں اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی خالد حسین مگسی (پرو چانسلر) نے صدر مملکت کی جانب سے کی۔سینیٹ نے تعلیمی، انتظامی، مالیاتی اور پالیسی امور پر مشتمل ایجنڈے پر غور کیا۔ اجلاس میں انسانی وسائل کے نظام اور کیریئر ترقی کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری کے امور، اوپن اور ڈسٹنس لرننگ پروگرامز کے آغاز، ادارہ جاتی اصلاحات اور قانونی اداروں میں الیکٹرانک ووٹنگ سے متعلق معاملات بھی زیر غور آئے ۔مالیاتی و انتظامی معاملات میں یومیہ اجرتوں، سکالرشپ قواعد اور ملازمین کی فلاح سے متعلق امور شامل تھے ۔ سینیٹ نے اہم عہدیداران کی تقرریوں اور سلیکشن بورڈ کے فیصلوں کی منظوری دی، جن میں کیمپس ڈائریکٹر، پرنسپل آفیسرز، فیکلٹی اور نان فیکلٹی ملازمین کی تقرریاں و ترقیاں شامل ہیں۔ نئے اداروں کی الحاق کی منظوری بھی دی گئی۔وفاقی وزیر خالد حسین مگسی نے سینیٹ کی ذیلی کمیٹیوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور مؤثر فیصلہ سازی کے لیے قانونی فورمز کے درمیان بہتر ہم آہنگی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ 

 

