صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جائے ،آئی جی

  • اسلام آباد
شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جائے ،آئی جی

پبلک سروس ڈیلیوری کو مزید مؤثر، شفاف اور عوام دوست بنایا جائے ،اجلاس سے خطاب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیرِ صدارت سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں اہم اجلاس منعقد ہوئے ،کرائم کنٹرول، سکیورٹی صورتحال اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آئی جی نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ پبلک سروس ڈیلیوری کو مزید مؤثر، شفاف اور عوام دوست بنایا جائے ۔ تھانوں کی سطح پر سروس کے معیار کو بہتر بنایا جائے ، شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جائے اور میرٹ و قانون کی بالادستی ہر صورت برقرار رکھی جائے ۔مزید برآں باہمی رابطوں کو مضبوط بنانے ، دستیاب وسائل کے مؤثر اور دانشمندانہ استعمال کو یقینی بنانے اور مجموعی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا گیا، تاکہ عوام کو بروقت اور معیاری پولیس خدمات فراہم کی جا سکیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جائے ، کرائم ڈیٹا کے تجزیے کو مؤثر بنایا جائے اور گشت کے نظام کو مزید فعال کیا جائے تاکہ جرائم کی روک تھام میں بہتری لائی جا سکے ۔انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کی سہولت کے لیے جاری اقدامات، خصوصاً فرنٹ ڈیسک سروسز، ہیلپ لائنز اور کمیونٹی پولیسنگ کے منصوبوں کو مزید تیز اور مؤثر بنایا جائے ۔ ساتھ ہی پولیس ویلفیئر کے اقدامات کو بھی ترجیحی بنیادوں پر آگے بڑھانے کی ہدایت کی، تاکہ افسران و جوانوں کی پیشہ ورانہ کارکردگی میں مزید بہتری آئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میونسپل کارپوریشن میں مبینہ کرپشن، انکوائری سست

زرعی یونیورسٹی،روف ٹاپ بائیوفلوک ماہی پروری ماڈل کا افتتاح

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈسٹرکٹ کمپلیکس کا دورہ ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ

سیف سٹی سے جرائم کی شرح میں کمی آئیگی:ڈاکٹر نوید عاطف

اسسٹنٹ کمشنر کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ ، معیار چیک کیا

آڑھتیوں کے مسائل پر رانا ثنا کا نوٹس، حل کی یقین دہانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن