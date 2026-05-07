صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہر بچے کیلئے محفوظ، باوقار اور حقوق پر مبنی مستقبل ضروری ،نذیر تارڑ

  • اسلام آباد
ہر بچے کیلئے محفوظ، باوقار اور حقوق پر مبنی مستقبل ضروری ،نذیر تارڑ

رسمی وعدے نہیں ملک کے 115ملین سے زائد بچوںکیلئے ریاست کی قانونی ذمہ داریاں این سی آن دی رائٹس آف چائلڈ کے زیرِ اہتمام اسٹیٹ آف چلڈرن اِن پاکستان رپورٹ جاری

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ )وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ کے زیرِ اہتمام اسٹیٹ آف چلڈرن اِن پاکستان رپورٹ 2025 اور بچوں کے حقوق سے متعلق اہم اقدامات کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومتِ پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔وفاقی وزیر نے نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ کی جانب سے سالانہ فلیگ شپ رپورٹ کے دوسرے ایڈیشن کی تیاری کو سراہتے ہوئے اسے بچوں کے حقوق کے حوالے سے احتساب، پالیسی سازی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایک اہم شواہد پر مبنی دستاویز قرار دیا۔انہوں نے کہا کہ آئینِ پاکستان، اقوامِ متحدہ کے کنونشن برائے حقوقِ اطفال، اور اس کے اختیاری پروٹوکولز ریاست پر یہ لازمی ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ وہ ہر بچے کے حقوق کے تحفظ، فروغ اور تکمیل کو یقینی بنائے ۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ محض رسمی وعدے نہیں بلکہ ملک کے 115 ملین سے زائد بچوں کے لیے ریاست کی قانونی ذمہ داریاں ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومتِ پاکستان پارلیمنٹیرینز، ترقیاتی شراکت داروں، سول سوسائٹی، اکیڈیمیا، میڈیا، اور بچوں سمیت تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ مل کر ہر بچے کے لیے محفوظ، باوقار، اور حقوق پر مبنی مستقبل کے فروغ کے لیے کام جاری رکھے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ملتان کیلئے سیوریج ماسٹر پلان تیار کرنے کاحکم

سرکاری دفاتر میں گورننس کی کڑی مانیٹرنگ‘ اقدامات کا آغاز

ڈپٹی کمشنر وہاڑی کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ

ڈی سی مظفرگڑھ کاعلاقوں کادورہ، صفائی صورتحال کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر خانیوال کا امتحانی مراکز کا دورہ، شفافیت پر زور

سیوریج ودیگر عوامی مسائل حل کریں گے ، رانا بابر حسین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن