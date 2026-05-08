زیر حراست ملزم کے قتل کا مقدمہ درج
راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ دھمیال کے داخلی دروازے پر فائرنگ کرکے زیر حراست ملزم کو قتل کرنے کا مقدمہ پولیس نے مقتول کے والد ندیم کی مدعیت میں تھانہ صدر بیرونی میں درج کرلیا۔ مقدمہ میں نعمان عارف، دانیال سمیت 2نامعلوم ملزمان کو فائرنگ کرنے پر ملزم نامزد کیا گیا، شفیق جدون، نبیل عارف، عمیر خان، راجہ الیاس کو قتل کی منصوبہ بندی، مشورہ اور ایماء پر ملزم نامزد کیا گیا۔
تھانہ دھمیال کے داخلی دروازے پر فائرنگ کرکے زیر حراست ملزم کو قتل کرنے کا مقدمہ پولیس نے مقتول کے والد ندیم کی مدعیت میں تھانہ صدر بیرونی میں درج کرلیا۔ مقدمہ میں نعمان عارف، دانیال سمیت 2نامعلوم ملزمان کو فائرنگ کرنے پر ملزم نامزد کیا گیا، شفیق جدون، نبیل عارف، عمیر خان، راجہ الیاس کو قتل کی منصوبہ بندی، مشورہ اور ایماء پر ملزم نامزد کیا گیا۔