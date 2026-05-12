صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

For Fatima, Always کے زیرِ اہتمام آرٹ نمائش کا انعقاد

  • اسلام آباد
For Fatima, Always کے زیرِ اہتمام آرٹ نمائش کا انعقاد

ملک کے نامور اور ابھرتے ہوئے فنکاروں نے فن پارے پیش کیے ،شہریوں کی بھرپور شرکت

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) اسلام آباد میں موجود For Fatima, Always کے زیرِ اہتمام دو روزہ آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا، ملک کے نامور اور ابھرتے ہوئے فنکاروں نے اپنے فن پارے پیش کیے ۔ نمائش میں فنِ مصوری کے حسین شاہکار عوام کی توجہ کا مرکز بنے رہے اور شرکاء نے فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ نمائش میں قدرتی مناظر، ثقافتی عکاسی، جدید آرٹ اور تخیلاتی فن پاروں کو منفرد انداز میں پیش کیا گیا، جس نے شائقینِ فن کو بے حد متاثر کیا۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے نمائش میں شرکت کی اور پاکستانی فن و ثقافت کے فروغ کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ منتظمین کے مطابق اس نمائش کے انعقاد کا مقصد پاکستان کے باصلاحیت فنکاروں کو ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرنا اور آرٹ کے ذریعے مثبت معاشرتی و ثقافتی اقدار کو اجاگر کرنا ہے ۔ آرٹ ایگزیبیشن پیکسیکو ورک سپیس کے تعاون سے کی گئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ