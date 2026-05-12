فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی کا ایک اور اہم سنگِ میل عبور

  • اسلام آباد
سیکٹر F-14، F-15کے متاثرین میں لینڈ شیئرنگ بنیاد کے تحت پروویژنل آفر لیٹرز تقسیم

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ )فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے سیکٹر F-14 اور F-15 اسلام آباد کے متاثرین کے لیے تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے ۔ ڈی جی اتھارٹی کیپٹن( ر )ظفر اقبال کی ہدایت پرلینڈ شیئرنگ بنیاد کے تحت متاثرین میں باقاعدہ طور پر پروویژنل آفر لیٹرز تقسیم کیے گئے ، اس سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤ سنگ اتھارٹی نے کہا کہ سیکٹر F-14 اور F-15 وفاقی دارالحکومت کے اہم ترین رہائشی منصوبوں میں شمار ہوتے ہیں ،منصوبوں پر ترقیاتی سرگرمیوں کو تیز رفتاری سے مکمل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ لینڈ شیئرنگ بنیاد کے تحت متاثرین کو ان کا جائز حق فراہم کرنا ہاؤسنگ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے ۔

