صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ،سکیورٹی سخت کی جائے ،آئی جی

  • اسلام آباد
شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ،سکیورٹی سخت کی جائے ،آئی جی

کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے ،درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے ڈی آئی جی جواد طارق اور ایس پی سٹی زون کے ساتھ میٹنگ کی جس میں وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال، جرائم کی روک تھام، سکیورٹی اقدامات اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔آئی جی نے سٹی زون کی کارکردگی، گشت کے نظام، پولیس رسپانس، سکیورٹی انتظامات اور شہریوں کے مسائل کے فوری ازالے سے متعلق اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔

انہوں سینئر پولیس افسران کو ہدایت کی کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیوں کو مزید مؤثر بنایا جائے اور تمام افسران فیلڈ میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے ، لہٰذا تمام افسران اپنی ذمہ داریاں ایمانداری، پیشہ ورانہ مہارت اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ بعد ازاں آئی جی نے سنٹرل پولیس میں اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ