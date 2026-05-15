صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی پی ایس کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس

  • اسلام آباد
پی آئی پی ایس کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس

پاکستان اور آذربائیجان مذہبی، ثقافتی، تاریخی رشتوں میں بندھے ہیں، یوسف رضا گیلانی

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پارلیمانی سروسز (پی آئی پی ایس) کے بورڈ آف گورنرز کے صدر کی حیثیت سے ادارے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کی، ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ، سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق، سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد، سپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ بذریعہ زوم، سینیٹ و قومی اسمبلی کے اراکین، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلیوں کے سپیکرز، سینیٹ و قومی اسمبلی سیکرٹریٹس کی سینئر قیادت اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی پی ایس نے شرکت کی۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ پارلیمانی تربیتی اداروں کی دوسری عالمی کانفرنس کی میزبانی پاکستان کیلئے اعزاز اور ادارے کی ساکھ کا واضح اعتراف ہے۔ دوسری جانب چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے آذربائیجان کے یومِ آزادی کے حوالے اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں منقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات محض سفارتی نوعیت کے نہیں بلکہ دونوں ممالک مذہبی، ثقافتی، تاریخی اور عوامی رشتوں میں بندھے ہوئے برادر ممالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں آذربائیجان کے صدر اور پارلیمانی قیادت سے متعدد ملاقاتوں کا موقع ملا، جن میں دوطرفہ تعلقات، پارلیمانی روابط اور عالمی فورمز پر مشترکہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہر قسم کے مریضوں کے ٹیسٹ مفت کئے جائینگے ، کمشنر سرگودھا

ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں کے موضوع پر پینٹنگ مقابلے

محکمہ صحت کے زیراہتمام ہفتہ صحت کیمپس کا انعقاد

گورنمنٹ گرلز ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھکر میں تقریبِ حسنِ کارکردگی

سرچ پارک چشمہ کی کاروائی500 گٹو گندم سمگلنگ کی کوشش

8 جواری گرفتار، 75 ہزار ، 9 موبائل ، 5 موٹر سائیکل برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ