آذربائیجان کے 108ویں یومِ آزادی کی تقریب

  • اسلام آباد
پاکستان کی مبارکبا د،دونوں ممالک کی گہری دوستی لائق تحسین، عبدالعلیم خان کا خطابوفاقی وزراء، سپیکر پنجاب اسمبلی، اراکین اسمبلی اور برادر ممالک کے سفیروں کی شرکت

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) جمہوریہ آذربائیجان کے 108ویں یومِ آزادی پرمنعقدہ شاندار تقریب میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف میزبان تھے جبکہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم مہمان خصوصی تھے ۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی، وفاقی سمیت مختلف برادر ممالک کے سفیروں اور نمایاں سیاسی و سفارتی شخصیات موجود تھیں۔ عبدالعلیم خان نے اپنے خطاب میں حکومت پاکستان کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کی اور 1918میں آذربائیجان ڈیموکریٹک ریپبلک کے تاریخی قیام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مسلم دنیا کی پہلی پارلیمانی جمہوریہ مملکت ہونا آذربائیجان کیلئے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سنگ میل جمہوریت اور انسانی حقوق پر مبنی قوم کے ناقابلِ تسخیر جذبے کا ثبوت ہے۔ آذربائیجان کی شاندار معاشی ترقی اور مختلف ٹرانسپورٹ راہداریوں کے ذریعے عالمی رابطوں کو فروغ دینے میں کلیدی کردار کی تعریف کی اور بالخصوص ٹرانس کیسپین انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ روٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر نے واضح کیا کہ 1991میں پاکستان، آذربائیجان کی آزادی کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں شامل تھا۔ 

 

 

 

