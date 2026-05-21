نوشہرہ ،محکمہ مال ملازمین کی آج ہڑتال
نوشہرہ (نمائندہ دنیا )نوشہرہ تحصیلدار جہانگیرہ عابدعلی پر قاتلانہ کے خلاف انجمن پٹواریان و قانونگویان ضلع نوشہرہ نے آج قلم چھوڑ ہڑتال اور احتجاج کا اعلان کردیا۔ صدر اور دیگر نے کہا کہ محکمہ مال کے شریف آفیسران و اہلکاران محفوظ نہیں ملزمان کی گرفتار تک آخری حدتک جائیں گئے ۔
