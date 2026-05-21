  • اسلام آباد
وفاقی محتسب کی ٹیم کا ایف جی ای ایچ اے کا دورہ ،منصوبوں کا جائزہ

سیکٹر F-14/15کی قیمتوں،پالیسی سے متعلق اْٹھائے گئے نکات پر جامع وضاحت پیش

اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی میں وفاقی محتسب کی خصوصی ٹیم نے سینئر ایڈوائزر حامد علی کی سربراہی میں دورہ کیا۔ٹیم میں ہاشم پو پلزئی، چودھری انور شامل تھے ۔ محتسب کی ٹیم کے ساتھ ایف 14/ 15 کے الاٹیز جن میں طارق فہیم ،ڈاکٹر نواز ، عبدالباسط ،نجیب ا عوان ، ڈاکٹر یوسف شامل تھے ۔ ڈی جی ہاؤسنگ اتھارٹی کیپٹن (ر) ظفر اقبال نے سینئر ڈائریکٹرز اور اعلیٰ افسران کے ہمراہ معزز وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفاقی محتسب کی ٹیم کو جاری ترقیاتی منصوبہ جات، انتظامی امور اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ سیکٹر F-14/15 کی قیمتوں اور پالیسی سے متعلق اْٹھائے گئے نکات پر جامع اور تسلی بخش وضاحت پیش کی گئی۔ وفد کو آگاہ کیا گیا کہ سیکٹرز کی قیمتوں کا تعین مکمل طور پر ہاؤسنگ اتھارٹی کے مروجہ قواعد و ضوابط، شفاف پالیسی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے ۔وفاقی محتسب کی ٹیم نے ہاؤسنگ اتھارٹی کی کارکردگی، شفاف انتظامی امور اور عوامی سہولت کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی قومی سطح پر ایک مثالی ادارے کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہے ۔ 

 

