مطالبات پورے نہ ہوئے تو بجٹ سے قبل دھرنا دینگے ،اگیگا

  • اسلام آباد
حکومت 10مارچ 2025ء کو ہونیوالے معاہدے پر عملدرآمد کرے ، پریس کانفرنس

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس (اگیگا) پاکستان کے چیف کوآرڈینیٹر رحمان باجوہ نے مطالبہ کیا کہ 10 مارچ 2025ء کو آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس (اگیگا) پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان سرکاری ملازمین کے مسائل کے حل اور مختلف مراعات کی فراہمی کے حوالے سے طے پانے والے معاہدے کی باقی ماندہ شقوں پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور انہیں آئندہ وفاقی بجٹ 2026-27ء کا حصہ بنایا جائے ،تمام ایڈہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کیا جائے اور پے سکیل 2026 متعارف کرایا جائے ،پنشن کا موجودہ نظام بحال رکھا جائے ، 30 فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس (DRA-2026) محروم ملازمین کو دے کر انکی محرومی کا مداوہ کیا جائے ،گریڈ 1 تا 22 کے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں 100 فیصد ایڈہاک ریلیف الاؤنس 2026 کا اضافہ کیا جائے ، مزدور کی کم از کم اجرت 50 ہزار روپے ماہانہ مقرر کی جائے ، بجٹ سازی کے عمل میں ملازمین کے نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے اور جائز مطالبات کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے ، ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو اگیگا پاکستان میں شامل ملک بھر کی تمام تنظیمیں وفاقی بجٹ سے ایک روز قبل پاکستان سیکرٹریٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پرامن احتجاج اور دھرنا دینگے ، انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مختلف محکمہ جات کے قائدین اور ملازمین کی نمائندہ تنظیموں کے عہدیداران کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا ۔ 

 

