ورکرز ویلفیئر فنڈ اور نادرا کے درمیان تاریخی معاہدہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) ورکرز ویلفیئر فنڈ اور نادرا کے درمیان اہم اور تاریخی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔۔

 ، جس کا مقصد ورکرز ویلفیئر فنڈ کے نظام میں شفافیت کو یقینی بنانا اور فلاحی خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر اور جدید بنانا ہے ۔اس معاہدے کے تحت محنت کشوں اور ان کے اہل خانہ کی معلومات کی ریل ٹائم ویریفکیشن ممکن بنائی جائے گی تاکہ فلاحی سہولیات کی فراہمی کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے ۔معاہدے پر ورکرز ویلفیئر فنڈ کی جانب سے سیکرٹری ذوالفقار احمد جبکہ نادرا کی جانب سے چیف پروجیکٹ آفیسر رحمان قمر نے دستخط کیے ۔ ان سہولیات میں میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ \\\' تعلیمی وظائف اور دیگر فلاحی پروگراموں سے متعلق تمام ضروری ویریفکیشنز شامل ہوں گی۔ سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ ذوالفقار احمد نے کہا کہ معاہدے کے نتیجے میں  خدمات کی فراہمی تیز اور مؤثر ہوگی، جس سے لاکھوں محنت کش براہِ راست مستفید ہوں گے ۔ نادرا کے چیف پروجیکٹ آفیسر رحمان قمر نے ورکرز ویلفیئر فنڈ اسلام آباد کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے اسے تاریخی کامیابی قرار دیا۔بعد ازاں دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کیں۔

 

