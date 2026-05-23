صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر ٹیکس ختم ،سیلز ٹیکس سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے ،کاشف چودھری

  • اسلام آباد
سپر ٹیکس ختم ،سیلز ٹیکس سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے ،کاشف چودھری

عید کے بعد لاک ڈاؤن ختم،کاروباری سرگرمیاں مکمل بحال کی جائیں ،پریس کانفرنس

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری نے آئندہ بجٹ میں ریٹیلرز، رئیل سٹیٹ،زراعت اور صنعتوں کیلئے آسان ٹیکس نظام لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاجروں کیلئے اردو میں ایک صفحے پر مشتمل آسان ٹیکس ریٹرن فارم متعارف کرایا جائے ،ٹیکس ریٹرن جمع کروانے والے تاجروں کو فرض شناس ٹیکس گزار\\\\\\\" کی شیلڈ یا پلیٹ دی جائے ،ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کو ایف بی آر ہراساں نہ کرے ،5.1فیصد کم از کم ٹرن اوور ٹیکس کا اطلاق ختم کیا جائے ،سپر ٹیکس فوری ختم اور سیلز ٹیکس سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے ،آسان ٹیکس اسکیم اختیار کرنے والے تاجروں کا آڈٹ نہ کیا جائے۔۔

اورجائیداد اور گاڑیوں کے بارے میں بلاوجہ پوچھ گچھ نہ کی جائے ، ،نان فائلرز کو مرحلہ وار جرمانوں کے بعد دکان سیل کرنے کا نظام متعارف کرانے کی تجویزایف بی آر کو آسان ٹیکس اسکیم کامیاب بنانے کا ہدف دیا جائے ،جیولرز کیلئے الگ الگ کیٹگریز اور آسان نظام متعارف کرایا جائے ،شرح سود، بجلی اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے ،موبائل فونز پر پی ٹی اے ٹیکسز کم اور آئی ٹی سیکٹر کو سہولیات دی جائیں،ایف بی آر کے چھاپوں، گرفتاریوں اور لامحدود اختیارات کو محدود کیا جائے ،عید کے بعد لاک ڈاؤن ختم اور کاروباری سرگرمیاں مکمل بحال کی جائیں ، ان خیالات کا اظہار سرپرست اعلی مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ شاہد رزاق سکہ، چیئرمین کراچی سندھ تاجر اتحادشیخ حبیب، صدر صوبہ پنجاب اور صدر انجمن تاجران رجسٹرڈ راولپنڈی شرجیل میر، شرافت علی مبارک صدر مرکزی تنظیم تاجران صوبہ خیبر پختون خواہ و دیگر تاجر رہنماؤں کے ہمراہ نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔، انکا کہنا تھا کہ20 کروڑ سالانہ ٹرن اوور تک کے تاجروں کیلئے آسان اور سادہ ٹیکس سکیم لائی جائے ، نئے اور پرانے فائلرز کو بھی آسان ٹیکس سکیم میں شامل ہونے کا اختیار دیا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میدہ اور آٹا کی قیمتوں میں مزید اضافہ

سرکاری دفاتر میں تمباکو نوشی پر پابندی کے قوانین پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت

بارڈر ایریاز چیک پوسٹس اور حساس مقامات پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی تجاویز زیر غور

ممکنہ سیلابی صورتحال ریسکیو1122کا فرضی مشقوں کا انعقاد

زکوٰۃ راشن کارڈ سکیم کے تحت امدادی فنڈز جاری کرنیکی منظوری

اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن