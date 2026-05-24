راولپنڈی ، 5منشیات فروش گرفتار ، 7کلو چرس برآمد
راولپنڈی (اے پی پی) کینٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 کلو 500 گرام چرس برآمد کی۔ اسی طرح صدر واہ پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے کر 1کلو 400گرام چرس،پیرودہائی پولیس نے ایک ملزم سے 1 کلو 180 گرام چرس ،ٹیکسلا پولیس نے بھی کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 1 کلو 150 گرام چرس برآمد کی۔
