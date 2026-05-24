صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت جاری ،اضافی نفری تعینات

  • اسلام آباد
مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت جاری ،اضافی نفری تعینات

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کا اے سی کے ہمراہ منڈی کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ لیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد میں قائم 6مویشی منڈیوں پر جانوروں کی خریدو فروخت جاری ہے ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحبزادہ یوسف کا اے سی صدر کے ہمراہ سنگجانی مویشی منڈی کا دورہ کیا۔ انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے ٹریفک، پارکنگ اور صفائی ستھرائی کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ منڈی میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ رات کے اوقات میں ٹریفک پولیس اور موٹر وے پولیس اہلکار بھی ڈیوٹی پر موجود ہونگے ، اے ڈی سی جی نے کہا کہ منڈیوں کے علاوہ کسی بھی مقام پر جانوروں کی خریدو فروخت سختی سے منع ہے ، شہریوں سے التماس ہے کہ جانور کی خریداری صرف سرکاری مویشی منڈی سے ہی کریں، خلاف ورزی کی صورت میں بیوپاریوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے 2ہزار مین ہولز میں حفاظتی جال نصب

کمشنر اور ڈی سی لاہور کا بی بی پاک دامن دربار کا دورہ

جنرل ہسپتا ل میں ایک سال میں جامع اصلاحات متعارف :پرنسپل

پنجاب یونیورسٹی :6 افراد کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری

سپیکر پنجاب اسمبلی سے اقوام متحدہ پاپولیشن فنڈکے وفد کی ملاقات

678 پاکستانیوں کا بے دخل ہونا تشویشناک ہے :جماعت اسلامی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل