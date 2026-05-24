اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ،3سال میں 47ہزار سے زائد انسپکشنز
25 ہزار سے زائد امپرومنٹ نوٹس جاری ، بارہ سو سے زائد یونٹس سیل کئے گئے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) عید الاضحی کے حوالے سے اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کااجلاس ڈائریکٹر عرفان میمن کی زیر صدارت ہوا، تیاریوں کا جائزہ سمیت فوڈ اتھارٹی کی 3 سالہ کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کی انسپکشنز، مقدمات کے اندراج اور کاروباری رجسٹریشن کی رپورٹ اجلاس میں پیش کی گئی،بریفنگ میں بتایا گیا کہ تین سال میں اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے 47ہزار 252 انسپکشنز کیں،فوڈ اتھارٹی ٹیمز کی جانب سے 25 ہزار سے زائد امپرومنٹ نوٹسز بھی جاری کیے گئے ،غیر معیاری خوراک کی تیاری اور سپلائی پر بارہ سو سے زائد یونٹس سیل کئے گئے ، حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 2700سے زائد دکانوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا، رپورٹ کے مطابق فوڈ اتھارٹی ٹیمز کی جانب سے 200 سے زائد خفیہ اطلاعات پر بڑی کاروائیاں بھی عمل میں لائی گئیں ،فوڈ اتھارٹی کی جانب سے 1200 سے زائد شہریوں کی شکایات پر فی الفور ایکشن لیا گیا، اتھارٹی کی جانب سے 10 ہزار سے زائد کاروباری یونٹس کو لائسنس جاری کیے گئے ،اتھارٹی نے سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث 56کاروباری مراکز کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کروایا ۔