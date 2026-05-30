راولپنڈی ، سٹریٹ لائٹ کی خرابی موٹرسائیکل سوار کی جان لے گئی، 3 زخمی
راولپنڈی(آئی این پی)پنجاب کے شہر راولپنڈ ی میں سٹریٹ لائٹ کی خرابی موٹرسائیکل سوار کی جان لے گئی۔۔۔۔
ریسکیو ترجمان کے مطابق واقعہ چک بیلی روڈ پر روات کے قریب پیش آیا جہاں چار موٹر سائیکل پر سوار پل سے نیچے گر گئے ۔ترجمان کا کہنا تھا کہ لائٹ خراب ہونے کے باعث موٹر سائیکل سواروں کو پل نظر نہ آیا، حادثے میں ایک لڑکا موقع پر ہی دم توڑ گیا جب کہ تین زخمی ہوئے ۔علاوہ ازیں ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق لڑکے اور زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا جہاں زخمیوں کا علاج کیا جا ہا ہے ۔