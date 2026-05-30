صفائی آپریشن کو مؤثر بنانے کیلئے اقدامات کر رہے ،طاہرہ اورنگزیب

  • اسلام آباد
ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ آر ڈبلیو ایم سی کے کنٹرول روم کا دورہ ،آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ نے ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کے ہمراہ راول ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کنٹرول روم کا دورہ کیا جہاں انہیں عیدالاضحیٰ کے موقع پر جاری خصوصی صفائی آپریشن اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت کیے جانے والے انتظامات پر بریفنگ دی گئی، ایم ڈی آر ڈبلیو ایم سی رانا ساجد اور دیگر متعلقہ افسران نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ عیدالاضحیٰ کے دوران صفائی آپریشن کو مؤثر بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں جبکہ شکایات کے فوری ازالے کے لیے کنٹرول روم چوبیس گھنٹے فعال ہے ۔ طاہرہ اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے اور تمام شکایات کا بروقت ازالہ یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ آخری آلائش تک صفائی کا عمل جاری رکھا جائے گا تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ شہریوں کی سہولت کے لیے خصوصی ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے جبکہ آلائشیں اٹھانے کے دورانیے کو 40 منٹ سے کم کر کے 25 منٹ کر دیا گیا ہے تاکہ عوامی شکایات پر مزید تیزی سے عملدرآمد ممکن بنایا جا سکے ۔

 

