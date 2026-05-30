صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹک ، صفائی آپریشن تیسرے روز بھرپور انداز میں جاری

  • اسلام آباد
اٹک ، صفائی آپریشن تیسرے روز بھرپور انداز میں جاری

990.25 ٹن آلائشیں اور جانوروں کی باقیات تلف کی جا چکی ،اے ڈی سی جی

اٹک (اے پی پی) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل و ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی انیل سعید نے کہا ہے کہ عیدالاضحی کے تیسرے روز بھی ضلع بھر میں صفائی آپریشن بھرپور انداز میں جاری رہا۔ ستھرا پنجاب ایجنسی نے جانوروں کی باقیات اور آلائشیں بروقت اٹھانے میں موثر ترین کردار ادا کیا اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گئے ۔ تحصیل اٹک سے 208.25 ، تحصیل حضرو سے 183.65 ، تحصیل حسن ابدال سے 112.68 ، فتح جنگ سے 167.93 ، پنڈی گھیب سے 160.48 جبکہ تحصیل جنڈ سے 157.26 ٹن آلائشیں اور باقیات اٹھائی گئیں۔ ضلع اٹک میں مجموعی طور پر 990.25 ٹن آلائشیں اور جانوروں کی باقیات تلف کی جا چکی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید‘ رشتہ دار اور کتابیں
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دو فون نمبر اور اداروں کی ذمہ داری
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کتب خانوں سے لے کر سکرینوں تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوامی بے حسی
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
عالمی طاقتوں کی نئی حکمت عملی
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
کون جیتا، کون ہارا!
مفتی منیب الرحمٰن