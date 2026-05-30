اے این ایف کا منشیات سمگلنگ کیخلاف کریک ڈاؤن ،10 گرفتار

  • اسلام آباد
6 کارروائیوں میں 21لاکھ سے زائد مالیت کی 14.845کلوگرام منشیات برآمد

لاہور (این این آئی) اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے تعلیمی اداروں کے اطراف اورملک کے مختلف شہروں میں منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ،6 کاروائیوں کے دوران 3خواتین سمیت 10ملزمان گرفتار کر کے 21لاکھ سے زائد مالیت کی 14.845کلوگرام منشیات برآمد کر لی گئی ۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق راولپنڈی میں یونیورسٹی کے قریب گاڑی سے 745گرام آئس برآمد کر کے 3ملزمان گرفتار ،رنگ روڈ پشاور کے قریب خاتون کے قبضے سے 500گرام آئس برآمد کر کے ملزمہ گرفتار ، اسلام آباد ٹول پلازہ کے قریب گاڑی سے 6کلوگرام چرس برآمد کر کے ملزم گرفتار کیا گیا ، گرفتار ملزمان نے تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا ۔ دیگر کارروائیوں میں سرنان ڈسٹرکٹ پشین میں ہوٹل کے قریب 2خواتین کے قبضے سے 4کلوگرام آئس برآمد ،اٹک کے قریب گاڑی سے 2.4کلوگرام چرس برآمد کر کے 2ملزمان گرفتار ، ریلوے لائن روڈ پشاور کے قریب ملزم کے قبضے سے 1.2کلوگرام چرس برآمد کی گئی ۔ 

 

