جرمنی ،جشنِ معرکہ حق - آپریشن بنیان مرصوص کی تیسری تقریب

  • اسلام آباد
اوورسیز پاکستانیوں، جرمن کشمیری کمیونٹی، بچوں، خواتین اور بزرگوں کی شرکت پاکستان ہمیشہ زندہ باد ، پاکستان آرمی ،فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زندہ باد کے نعرے

اسلام آباد (دنیا رپورٹ )یورپی یونین پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی کے زیرِ اہتمام جشنِ معرکہ حق - آپریشن بنیان مرصوص کی تیسری تقریب فرینکفرٹ، جرمنی میں منعقد ہوئی۔ پروگرا م میں اوورسیز پاکستانیوں، جرمن کشمیری کمیونٹی، بچوں، خواتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔تقریب کا آغاز جرمنی اور پاکستان کے قومی ترانوں سے ہوا۔ شرکائنے پاکستان کے قومی پرچم تھام رکھے تھے جبکہ چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی سٹاف و فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کی بڑی تصاویر بھی آویزاں کی گئی تھیں۔ پورا ہال پاکستانی اور جرمن پرچموں سے سجا ہوا تھا جو دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور یکجہتی کی علامت تھا۔ معروف گلوکار وکی چوہدری نے ملی نغمہ ’’دل دل پاکستان‘‘ پیش کیا جس پر شرکائنے بھرپور جوش و جذبے کا اظہار کیا۔ پروگرام کے منتظمین میں چیئرمین یورپی یونین پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی گوہر باجوہ آف چوونڈہ، صدر یورپی یونین پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی انصر بٹ، چوہدری غلام غوث گجر آف مرالی، اور چودھری احسان الٰہی شامل تھے ۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ، پاکستان آرمی زندہ باد اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے اور پاکستان سے اپنی محبت اور یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا۔

 

