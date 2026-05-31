صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کیخلاف تشدد کے خاتمہ کیلئے مربوط قانون سازی ضروری

  • اسلام آباد
خواتین کیخلاف تشدد کے خاتمہ کیلئے مربوط قانون سازی ضروری

صنفی بنیاد پر تشدد اور ہراساں کرنے کے کیسز اب زیادہ رپورٹ کیے جا رہے ،فوزیہ وقار

اسلام آباد (اے پی پی) وفاقی محتسب برائے ہراسانی فوزیہ وقار اور چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن (این سی ایس ڈبلیو) نورین بانو لہری نے زور دیا ہے کہ خواتین کے تحفظ کے اداروں کے لئے مناسب وسائل، بیرونی نگرانی کے ساتھ انسداد ہراسانی کی آزاد کمیٹیوں اور مضبوط احتسابی میکانزم کے بغیر تشدد پر قابو نہیں پایا جا سکے گا۔انہوں نے سخت قانون کے نفاذ، ڈیجیٹل گورننس میں اصلاحات، مربوط کارروائی، سائبر ہراسا نی پر قابو پانے ، صنفی حساسیت اور غیر قانونی جرگہ نظام کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وفاقی محتسب سیکرٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ (فوسپاہ ) اور نیشنل کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن (این سی ایس ڈبلیو) ملک بھر میں خواتین کے تحفظ کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی اجتماعی کوششیں جاری رکھیں گے ۔ فوزیہ وقار نے کہا کہ صنفی بنیاد پر تشدد اور ہراساں کرنے کے کیسز اب زیادہ باقاعدگی سے رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اداروں کو ان مقدمات کو بروقت آگے بڑھانے کے لیے مناسب وسائل فراہم کیے جانے چاہئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل