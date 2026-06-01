پولیس خدمت مرکز F-6شہریوں کو 24گھنٹے خدمات فراہم کرتا ہے، حکام
اسلام آباد (اے پی پی) اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری (آئی سی ٹی) پولیس خدمت مرکز F-6شہریوں کو چوبیس گھنٹے خدمات فراہم کر رہا ہے اور ایک ہی چھت کے نیچے تیز رفتار، شفاف اور شہری دوست سہولت کو یقینی بنا رہا ہے۔
خدمت مرکز ہفتے کے ساتوں دن 24گھنٹے کھلا رہتا ہے جس سے رہائشیوں کو اپنی سہولت کے مطابق وسیع پیمانے پر پولیس خدمات تک رسائی حاصل ہے۔ اہلکار نے کہا کہ شہری پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، عام پولیس کی تصدیق، کرایہ دار رجسٹریشن، گھریلو ملازم کی رجسٹریشن، گمشدہ دستاویزات کی رپورٹس، گاڑی کی تصدیق اور عوامی خدمات سے متعلق دیگر دستاویزات سمیت سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔