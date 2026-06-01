ستھرا پنجاب ،چھٹیوں میں بہترین کارکردگی پر عوامی حلقوں کا خراج تحسین
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) اے ڈی سی جنرل و ایم ڈی ستھرا پنجاب سلیمان منشاء کی پنجاب بھر میں بہترین کارکردگی پنجاب بھر میں تین روز تک 1139میں ایک بھی شکایت نہیں ہوئی جو کہ ریکارڈ ہے، عوامی و سماجی حلقوں نے اے ڈی سی جی و ایم ڈی ستھرا پنجاب ، تحصیل منیجر سمیت تمام فیلڈ ورکروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
