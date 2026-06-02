صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لئے پرعزم ، مصطفی کمال

  • اسلام آباد
حکومت ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لئے پرعزم ، مصطفی کمال

آگاہی مہم کو مزید موثر بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سکریننگ اور ٹیسٹ کرا سکیں

اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیرِ صحت مصطفی کمال نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے ،حکومت اس موذی مرض کے خاتمے کے لئے پرعزم ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لئے جاری پائلٹ پراجیکٹ کے حوالے سے ایک اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس کے دوران اسلام آباد میں ہیپاٹائٹس سی کی سکریننگ، تشخیص اور علاج کے عمل کا جائزہ لیا گیا جبکہ پروگرام کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل پر بھی غور کیا گیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لئے جاری موثر اقدامات میں مزید تیزی لائی جائے اور زیادہ سے زیادہ افراد کی سکریننگ کو یقینی بنایا جائے ۔وزیرِ صحت نے کہا کہ عوامی آگاہی مہم کو مزید موثر بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی بروقت سکریننگ اور ٹیسٹ کرا سکیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی کا خاتمہ ایک قومی کاز ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے تمام متعلقہ اداروں کو بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی منصوبوں، شہری سہولیات اور انفرااسٹرکچر بہتری پر غور

ہل پارک اراضی کے تعین کیلئے لینڈ سروے شروع

جناح اسپتال واقعہ، تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ جمع کرادی

لین کی خلاف ورزی پر پہلے روز سیکڑوں چالان

اسٹیٹ بینک کا حکم نامہ معطل

کشمور:طوفانی ہواؤں، بارش وژالہ باری سے کچے گھروں کو نقصان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس