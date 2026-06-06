صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب ایجنسی راولپنڈی کے زیر اہتمام آگاہی واک

  • اسلام آباد
ستھرا پنجاب ایجنسی راولپنڈی کے زیر اہتمام آگاہی واک

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)عالمی یومِ ماحولیات پر ستھرا پنجاب ایجنسی راولپنڈی کے زیر اہتمام ماحول کے تحفظ اور صفائی کے ۔۔۔۔

فروغ کے لیے ایک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس میں منیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی راولپنڈی رانا ساجد صفدر، افسران، سپروائزری سٹاف اور دیگر ملازمین نے شرکت کی۔ واک کے دوران شہریوں میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے گئے جبکہ مختلف بازاروں اور رہائشی علاقوں میں ڈور ٹو ڈور مہم کے ذریعے عوام کو ماحول دوست طرزِ زندگی اپنانے کی ترغیب دی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ریونیو اہداف فوری حاصل کرنے کا حکم

نشتر ،ای سی سسٹم خراب،آرتھوپیڈک آپریشنز ملتوی

محرم الحرام، سوشل میڈیا صارفین کیلئے ضابطہ اخلاق جاری

میلسی میں بھی پٹواریوں کی ہڑتال 27ویں روز میں داخل

ٹریفک حادثے میں 2افراد کی موت، نامعلوم ڈرائیور ز پر مقدمہ

شادی شدہ خاتون سمیت 3لڑکیا ں اغوا کرلی گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن