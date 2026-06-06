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ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کا مختلف امام بارگاہوں کا دورہ

  • اسلام آباد
ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کا مختلف امام بارگاہوں کا دورہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد قاضی علی رضا نے محرم الحرام کے سلسلے میں مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کیا ، انہوں نے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور۔۔۔۔

 سکیورٹی ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران و جوانوں کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے کہا چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر اور فعال بنا ئیں ، دورانِ ڈیوٹی ہمہ وقت الرٹ رہیں، مشکوک افراد اور گاڑیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ اور سکیورٹی کے طے شدہ ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں۔ 

 

 

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