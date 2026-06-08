صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوگی کو مانسہرہ اور ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا پل خستہ حالی کا شکار

  • اسلام آباد
اوگی کو مانسہرہ اور ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا پل خستہ حالی کا شکار

اوگی (نمائندہ دنیا )اوگی کو مانسہرہ اور ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا واحد مرکزی پل نالہ سروڑ پر انتہائی خستہ حالی کا شکار ہوگیا۔۔۔

لیکن مجاز حکام نے خاموشی اختیار کرلی باربارنشاندہی کے باوجود کوئی اصلاح احوال نہ ہوسکا،اس سلسلے میں سابق ناظم یونین کونسل کھٹائی عبد القیوم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس امر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پل کی بنیادوں سے ریت اور مٹی نکالنے کے باعث اس کی ساخت شدید متاثر ہو چکی ہے ، جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مدراینڈ چائلڈ ہسپتال کا منصوبہ التوا کا شکار

صحت دشمنوں کے کیخلاف آپریشن ، 100 کلو ناقص ، مضر صحت کھویا برآمد

انٹر ڈسٹرکٹ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ 10 جون سے شروع

ویمن یونیورسٹی میں طالبات کے سائنسی پراجیکٹس کی نمائش

ورلڈ سکول سمٹ ،عظمیٰ خان خاکوانی پرنسپل آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت گئیں

شہر بھر میں وارداتیں، شہری لاکھوں روپے سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر