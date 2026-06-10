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آئی ایم سی کیلئے بیسٹ یوز آف اے آئی اِن کانٹینٹ کری ایشن کا ایوارڈ

  • اسلام آباد
آئی ایم سی کیلئے بیسٹ یوز آف اے آئی اِن کانٹینٹ کری ایشن کا ایوارڈ

پاکستان کی پہلی آٹوموٹیو کمپنی جسے روڈ سیفٹی سے متعلق مواد پر ایوارڈ سے نوازا گیا

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ )انڈس موٹر کمپنی (آئی ایم سی) نے پاکستان ڈیجیٹل ایوارڈز (PDA) 2026میں اپنی روڈ سیفٹی آگاہی مہم ‘‘ایک پل کی لاپرواہی’’ کے لیے ‘‘بیسٹ یوز آف اے آئی اِن کانٹینٹ کری ایشن’’ کا ایوارڈ حاصل کر لیا۔یہ کامیابی ایک تاریخی سنگِ میل ہے کیونکہ آئی ایم سی پاکستان کی پہلی آٹوموٹیو کمپنی بن گئی ہے جسے روڈ سیفٹی سے متعلق مواد پر ایوارڈ سے نوازا گیا، پاکستان ڈیجیٹل ایوارڈز میں اے آئی کے ذریعے تیار کردہ ایوارڈ یافتہ مہم تخلیق کرنے والی بھی یہ پہلی آٹوموٹیو کمپنی ہے ۔ انڈس موٹر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر علی اصغر جمالی نے کہا \"آئی ایم سی میں ہمارا یقین ہے کہ ٹیکنالوجی کو مثبت اور بامعنی اثرات پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے ۔ ‘ایک پل کی لاپرواہی’ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ جدت اور تخلیقی صلاحیتیں کس طرح مل کر روڈ سیفٹی جیسے اہم سماجی مسئلے سے نمٹنے میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ 

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