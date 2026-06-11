صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑواں شہروں کے وائس چانسلرز فورم کا باضابطہ افتتاح

  • اسلام آباد
جڑواں شہروں کے وائس چانسلرز فورم کا باضابطہ افتتاح

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے گزشتہ روز اسلام آباد، راولپنڈی جڑواں شہروں کے وائس چانسلرز فورم کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔۔۔

 پہلی نشست میں خطے کی 25 سے زائد یونیورسٹیوں کی قیادت نے شرکت کی، جس سے مکالمے ، اشتراک اور خیالات کے تبادلے کا ایک اہم پلیٹ فارم وجود میں آیا۔ اپنے پیغام میں چیئرمین ایچ ای سی نے زور دیا کہ اس طرح کے پلیٹ فارم اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو الگ تھلگ کاوشوں سے آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں اور انہیں اجتماعی طور پر تعلیمی معیار کو مضبوط بنانے ، تحقیقی کلچر کو فروغ دینے اور شعبے میں ابھرتے ہوئے چیلنجوں کا موثر طریقے سے جواب دینے کے قابل بناتے ہیں۔چیئرمین نے اس اقدام پر تعریف کا اظہار کیا۔ اور جڑواں شہروں سے تعلق رکھنے والے وائس چانسلرز، ریکٹرز اور صدور کی فعال شرکت کو سراہا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شیعہ عمائدین کی آئی جی سے محرم سکیورٹی پر اہم ملاقات

پڈعیدن :محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس

فلک ناز اسکائی ویو ٹاورز کی تقریبِ سنگِ بنیاد ،شرکا میں انعامات تقسیم

میئر کا اسپنسر آئی اسپتال کا دورہ، بغیر پروٹوکول چیک اپ

جناح اسپتال کے گائنی وارڈ میں جدید آپریشن تھیٹرکاافتتاح

وزیر صنعت سے مختلف وفود کی ملاقاتیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن