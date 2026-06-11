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اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ایجوکیشن ونگ کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ایجوکیشن ونگ کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ایجوکیشن ونگ کے زیر اہتمام نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں ٹریفک قوانین، روڈ سیفٹی اور محفوظ ڈرائیونگ کے فروغ کے حوالے سے ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

،سیمینار میں چیف ٹریفک آفیسر سرفراز ورک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔، جبکہ چیف سٹاف آفیسر آف کموڈور کیپٹن ارشد اقبال سمیت نیول پولیس کے افسران کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، افسران نے شرکاء کو ٹریفک قوانین کی اہمیت، ان پر موثر عملدرآمد اور دوران سفر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بریفنگ دی ۔

 

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