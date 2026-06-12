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اسلام آباد ،28مشکوک افراد ،21موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،28مشکوک افراد ،21موٹر سائیکل تھانے بند

سرچ آپریشن کے دوران 460افراد،258گھرانوں،27ہوٹلوں،گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضا کی سپر ویژن میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 460افراد ،258گھرانوں،27ہوٹلوں، 98دکانیں، 212 موٹر سائیکلوں اور99گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 28مشکوک افراد اور21موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ 

 

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