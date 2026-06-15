صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، آتش بازی کا سامان فروخت کرنیوالا شخص گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی، آتش بازی کا سامان فروخت کرنیوالا شخص گرفتار

راولپنڈی (این این آئی) گنجمنڈی پولیس نے آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والا شخص گرفتار کر کے 2ہزار ڈبی چائنہ ماچس، 1ہزار کریکر ماچس پٹاخہ، 250عدد انار، 200عدد پھول جھڑی، 80سٹک، 24عدد چائنہ باکس اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔

 تفصیلات کے مطابق گنجمنڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔، زیر حراست شخص سے 2ہزار ڈبی چائنہ ماچس، 1ہزار کریکر ماچس پٹاخہ، 250عدد انار، 200عدد پھول جھڑی، 80سٹک، 24عدد چائنہ باکس اور دیگر سامان برآمد ہوا، گنجمنڈی پولیس نے مقدمہ درج کرکے حراست میں لے لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹرانسپورٹ اصلاحات ناکام مسافروں کو ڈبہ نما گاڑیوں میں ٹھونس دیا جاتا

جائیدادوں کے درستگی ریکارڈ ’’ فرد‘‘ کے مسائل حل کریں ،کمشنر

محرم :پپلاں امام بارگاہ میں موک ایکسرسائز کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کا دورہ

پھلروان کا حق بحال کروائینگے‘ وزیر مملکت مختار بھرتھ

میانی سٹیڈیم کا افتتاح محرم کے بعد کیا جائیگا،صہیب احمد بھرتھ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر