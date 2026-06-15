راولپنڈی، بٹیروں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 16ملزمان گرفتار
داؤ پر لگی رقم 1لاکھ 5ہزار روپے، 17موبائل فون اور 8بٹیرے برآمد
راولپنڈی (این این آئی) تھانہ چونترہ پولیس نے بٹیروں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 16ملزمان گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم 1لاکھ 5ہزار روپے، 17موبائل فون اور 8بٹیرے برآمد کر لئے۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ چونترہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بٹیروں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 16افراد کو گرفتار کر لیا، زیر حراست افراد سے داؤ پر لگی رقم 1لاکھ 5ہزار روپے، 17موبائل فون اور 8بٹیرے برآمد ہوئے، موقع سے 3موٹرسائیکل بھی قبضہ پولیس میں لیے گئے ہیں، چونترہ پولیس نے مقدمہ درج کرکے گرفتار کر لیا۔