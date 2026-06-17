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اسلام آباد ،36اشتہاریوں سمیت 44جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،36اشتہاریوں سمیت 44جرائم پیشہ افراد گرفتار

ملزمان کے قبضہ سے گرام324آئس، 16بوتل شراب ،ایک کلاشنکوف معہ ایمونیشن برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 36مجرم اشتہاری سمیت 44 جرائم پیشہ عناصر گرفتار کر لیے ،ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس تھانہ مارگلہ، تھانہ کراچی کمپنی ،تھانہ گولڑہ، تھانہ سمبل، تھانہ شمس کالونی اور تھانہ سہالہ پولیس ٹیموں نے منشیات فروشی اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث 08 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے گرام 324 آئس، 16بوتل شراب ،ایک کلاشنکوف اور مختلف بور کے 06 عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے گئے ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 36 مجرم کی گرفتاری عمل میں لا ئی گئی۔

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