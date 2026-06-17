صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ،گرفتار منشیات فروش کی رہائی کیلئے رشوت لینے والے دو اہلکار گرفتار

  • اسلام آباد
نوشہرہ ،گرفتار منشیات فروش کی رہائی کیلئے رشوت لینے والے دو اہلکار گرفتار

نوشہرہ (نمائندہ دنیا )نوشہرہ آکوڑہ خٹک گرفتار منشیات فروش کی رہائی کے لیے ایس ایچ او کے نام پر تین لاکھ روپے رشوت وصول کرنے والے دو پولیس کا نسٹیبل رنگ ہاتھوں گرفتار۔

ایک پولیس اہلکار نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ۔ڈسٹرکٹ پولیس افیسر نوشہرہ کے حکم پر دونوں پولیس کا نسٹیبل غنی اور وقاص کو معطل کرکے ان کے خلاف پولیس ایکٹ 118کے تحت مقدمہ درج کرلیاگیا۔رشوت سکینڈ ل کے تیسرے پولیس کا نسٹیبل مدثر کے خلاف بھی انکورئری کا حکم دے دیاگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محرم الحرام: ڈویژنل انتظامیہ متحرک، سکیورٹی اقدامات، جلوسوں کے روٹس چیک کرنے کی ہدایات

واسا کو ریونیو ریکوری ہدف ہر صورت حاصل کرنے کی ہدایت

حضرت عمر فاروقؓ کی سیرت خدمتِ خلق کا بہترین نمونہ :مقررین

اسلحہ لے کر گھومنے والا شہری گرفتار

شادی شدہ خاتون 4کمسن بچوں سمیت مبینہ طور پر اغوا

ترکھانی :سرکاری سکول سے فرنیچر، پنکھے اور ٹرانسفارمر چوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر