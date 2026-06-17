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رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام فاضلین کی نشست کا انعقاد

  • اسلام آباد
رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام فاضلین کی نشست کا انعقاد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینیٹیز کے شعبہ انگریزی زبان و ادب کے زیر اہتمام فاضلین کی نشست کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلبا و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔تقریب کے مہمانانِ خصوصی ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینیٹیز پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید بریشک اور ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ آف انگلش لنگوئیسٹکس اینڈ لٹریچر ڈاکٹر محمد عبداللہ بیگ تھے ۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں اعلیٰ تعلیم، تحقیقی معیار اور علمی روابط کے فروغ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔

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