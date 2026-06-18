صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم میں تذکرہ کربلا نئی نسل کو اسلام کے لئے قربانی سکھاتا، آفتاب عظیم

  • اسلام آباد
محرم میں تذکرہ کربلا نئی نسل کو اسلام کے لئے قربانی سکھاتا، آفتاب عظیم

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )پاکستان فلاح پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین آفتاب عظیم نے کہا ہے کہ ماہ محرم خاندان نبوت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے۔۔۔

صبر واستقامت وعزیمت وجرات اور رب العالمین کے نظام میں ردوبدل کرنے والے ظالم حکمرانوں کے خلاف قربانی دینے والوں کو اورظالم کے نظام ظلم کو ہمیشہ کے لئے واضع ،امام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر قیامت تک کے لئے یزیدیت کا تعاقب جاری رکھے گاماہ محرم میں تذکرہ کربلا نئی نسل کو اسلام کے لئے قربانی سکھاتاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کی غفلت، شہر کے کئی رہائشی علاقوں میں سیوریج کا پانی جمع تالاب بننے سے مشکلات

محکمہ ہیلتھ کی خواتین اہلکار سکیورٹی نہ ملنے پر پریشان

تمام محکمے محرم پر ٹاسک کی انجام دہی یقینی بنائیں:کمشنر

اسلحے کی نمائش کرنے والاملزم حوالات پہنچ گیا

ایم ایس ڈاکٹر جعفر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کامعائنہ

عمر فاروقؓ کا یوم شہادت سرکاری سطح پر منایا جائے :امجد بلوچ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن