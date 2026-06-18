صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدی بیماریوں پر تحقیق کرنے والے گلوبل این ٹی ڈی نیٹ ورک کو ایوارڈ

  • اسلام آباد
متعدی بیماریوں پر تحقیق کرنے والے گلوبل این ٹی ڈی نیٹ ورک کو ایوارڈ

اسلام آباد (نامہ نگار)پاکستان کی سائنسی برادری کے لیے ایک تاریخی اور قابلِ فخر کامیابی میں برطانیہ کی معروف رائل سوسائٹی آف کیمسٹری نے۔۔

 کیمسٹری بائیولوجی انٹرفیس ہورائزن پرائز 2026 عالمی سطح پر نظر انداز کی جانے والی متعدی بیماریوں پر تحقیق کرنے والے گلوبل این ٹی ڈی نیٹ ورک کو عطا کر دیا ہے ، جس میں سات ممالک کے سائنسدان شامل ہیں۔ اس بین الاقوامی نیٹ ورک میں پاکستانی ٹیم کی قیادت نامور سائنسدان، کوآرڈینیٹر جنرل او آئی سی کامسٹیک ڈاکٹر اقبال چودھری نے کی۔یہ اعزاز اس بین الاقوامی اتحاد کی انقلابی تحقیق کے اعتراف میں دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

لائنز ایریا میں 13 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد کے منصوبے کا افتتاح

واٹر کارپوریشن کی کارروائیاں ، غیر قانونی ہائیڈرنٹ مسمار ، ملزم گرفتار

سی بی سی میں رین مینجمنٹ موک ایکسرسائز کا آغاز

ڈی آئی جی غربی کا امام بارگاہوں کا دورہ،سکیورٹی انتظامات کاجائزہ

جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت

پٹرولیم قیمتوں میں 200روپے کمی کی جائے ، کاشف سعید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن