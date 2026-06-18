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گاڑیوں میں آگ بجھانے والے آلات کیلئے 24جون تک مہلت

  • اسلام آباد
گاڑیوں میں آگ بجھانے والے آلات کیلئے 24جون تک مہلت

حادثات کے دوران آتشزدگی کے بڑھتے خطرات کے پیشِ نظر فائر سیفٹی آگاہی مہم شروع

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس نے قومی شاہراہوں اور موٹرویز پر سفر کرنے والے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام گاڑیوں، بالخصوص پبلک سروس اور مال بردار گاڑیوں میں فعال آگ بجھانے والے آلات (Fire Extinguishers) رکھنا لازمی قرار دے دیا ہے ۔نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس نے حادثات کے دوران آتشزدگی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیشِ نظر ملک گیر فائر سیفٹی آگاہی مہم شروع کی ہے جو 24 جون تک جاری رہے گی۔ اس مہم کا مقصد ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز میں حفاظتی شعور اجاگر کرنا اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کو یقینی بنانا ہے ۔ 24 جون سے آگ بجھانے والے آلات کے بغیرمسافر اور مال بردار گاڑیوں کو قومی شاہراہوں اور موٹرویز میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گاڑیوں میں فعال اور معیاد کے اندر موجود آگ بجھانے والے آلات کی موجودگی جان و مال کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے ۔ 

 

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