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پولیس افسروں کا امام بارگاہوں ،جلوسوں کے روٹس کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ

  • اسلام آباد
پولیس افسروں کا امام بارگاہوں ،جلوسوں کے روٹس کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے ایس ایس پی سکیورٹی آپریشنز سلیمان ظفر، متعلقہ ایس ایچ اوز اور دیگر افسران کے ہمراہ مختلف امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس کا دورہ کیا۔۔۔

 اور محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر انہوں نے ڈیوٹی پر مامور افسران و جوانوں سے ملاقات کی اور انہیں ہدایت کی کہ جلوسوں اور مجالس کے لیے فول پروف سکیورٹی انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ، جبکہ جاری کردہ ایس او پیز پر سختی سے عملدرآمد کیا جائے ۔ 

 

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