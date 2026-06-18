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ایٹین ہائوسنگ نے اسلام آباد میں نیا سیلز سنٹر کھول دیا

  • اسلام آباد
ایٹین ہائوسنگ نے اسلام آباد میں نیا سیلز سنٹر کھول دیا

گالف کمیونٹی میں غیر معمولی اور معیاری طرزِ زندگی فراہم کرنے کیلئے پُرعزم ،انتظامیہ

اسلام آباد(نامہ نگار)ایٹین ہائوسنگ منصوبے کی جانب سے اسلام آباد کے نیو بلیو ایریا میں نئے سیلز سینٹرکا افتتاح کر دیا گیا ہے ، جو سرمایہ کاروں اور گھر خریدنے کے خواہش مند افراد تک اپنی عالمی معیار کی رہائشی اور تجارتی پیشکشوں کو مزید مؤثر انداز میں پہنچانے کی جانب ایک اہم سنگِ میل ہے ۔ نیا سیلز سینٹر آنے والے افراد کو ذاتی نوعیت کی مشاورت، ماہرین کی جانب سے سرمایہ کاری سے متعلق رہنمائی، اور پاکستان کی ممتاز گالف کمیونٹی سے وابستہ طرزِ زندگی اور مواقع کو قریب سے جاننے کا موقع فراہم کرے گا۔ایٹین کی انتظامیہ نے کمپنی کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان کی صفِ اول گالف کمیونٹی میں ایک غیر معمولی اور معیاری طرزِ زندگی فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے ۔

 

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