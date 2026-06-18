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بنگلہ دیشی ماہرین تعلیم کے وفد کا کامسیٹس یونیورسٹی کا دورہ

  • اسلام آباد
بنگلہ دیشی ماہرین تعلیم کے وفد کا کامسیٹس یونیورسٹی کا دورہ

ریکٹر اور دیگر نے استقبال کیا ،تعلیمی شعبہ میں تعاون بڑھانے کا عزم

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد نے اسلام آباد کیمپس کادورہ کرنے والے بنگلہ دیش کی معروف سرکاری و نجی یونیورسٹیوں کے 16پروفیسرز اور سینئر ماہرینِ تعلیم پر مشتمل وفد کاخیرمقدم کیا۔ دورے کاانعقاد پاکستان-بنگلہ دیش نالج کوریڈور اقدام کے تحت کیا گیا، دونوں برادراسلامی ممالک کے درمیان عوامی سطح پر روابط کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد کے تحت اس دورے کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مکمل معاونت حاصل ہے ۔ وفد میں ایشین یونیورسٹی آف بنگلہ دیش کے وائس چانسلر و سی ای او، جہانگیرنگر یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر (اکیڈمک) کے ساتھ یونیورسٹی آف ڈھاکہ، یونیورسٹی آف چٹاگانگ، نارتھ ساؤتھ یونیورسٹی، شاہ جلال یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی،یونیورسٹی آف راجشاہی، BRACیونیورسٹی اور ساؤتھ ایسٹ یونیورسٹی بنگلہ دیش سمیت مختلف یونیورسٹیوں کے ڈینز، سینئر پروفیسرز اور اکیڈمک ایڈمنسٹریٹرز بھی شامل تھے ۔ کامسیٹس یونیورسٹی کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر نے اعلیٰ یونیورسٹی حکام اور مختلف شعبہ جات کے سربراہان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مس منیبہ ناصر، ہیڈ انٹرنیشنل آفس نے ادارے کا تفصیلی تعارف پیش کرتے ہوئے وفد کویونیورسٹی کیمتعددجدید ڈیجیٹل گورننس نظاموں اور دیگر اہم اقدامات سے آگاہ کیا۔

 

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